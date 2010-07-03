Московские школьники могут принять участие в "Культурном марафоне"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 ноября в Москве стартует образовательный проект "Культурный марафон". Принять участие в нем может любой столичный школьник, прошедший онлайн-регистрацию. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект содержит тесты, задания, сценарии уроков, которые посвящены самым разнообразным сферам культуры: кино, архитектуре, театру и музыке. Школьники смогут послушать музыкальные композиции, посмотреть фрагменты фильмов и спектаклей, а также изучить эскизы архитекторов.

Все участники "Культурного марафона" получат сертификаты, а победители проекта – грамоты и подарки.

Ранее в школах Москвы начался образовательный проект "Урок с чемпионом". В ноябре и декабре столичных школьников ждут мастер-классы по баскетболу, гандболу и мини-футболу. Занятия с учениками московских школ проведут олимпийский чемпион Денис Кривошлыков, чемпионка Европы Оксана Рахматулина, игрок баскетбольного клуба МБА Никита Баринов.

