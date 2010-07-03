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Безопасность

17:21

Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

безопасность дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роскомнадзор направил запрос в университет "Синергия" с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии, передает РИА Новости.

О том, что сотрудники "Синергии" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ, ранее сообщила газета "Коммерсант". В самом университете объяснили, что эти данные не сохраняются, а тест проводится для профессиональной ориентации.

Тестирование якобы проводит компания Genetic-test. Именно ее реквизиты были указаны в pdf-файле с результатами теста. Представитель "Синергии" назвал работу компании "определением наклонностей по линиям пальца, а не сбором базы данных".

Если факты нарушений подтвердятся, надзорное ведомство составит протокол об административном правонарушении, а соответствующие материалы передаст в суд.

В пресс-службе Роскомнадзора также рассказали, что проект Genetic-test находился в зоне постоянного контроля ведомства. Недавно Роскомнадзор выявил случаи реализации проекта в деятельности 164 операторов на территории 44 субъектах РФ. По итогам принятых мер их деятельность в части биометрических данных прекратили.

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