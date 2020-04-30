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Общество

17:48

Атласы о Великой Отечественной войне выпустили в России

общество

Фото: РИА Новости/Владимир Гребнев

В России в преддверии Дня Победы выпустили военно-исторический атлас сражений Великой Отечественной войны и историко-туристический атлас "Дорогами воинской славы 1941–1945", сообщили в пресс-службе Роскартографии.

"Оба эти издания помогут читателю проследить славный путь, пройденный Красной армией от наших оборонительных рубежей до освобождения европейских городов и взятия Берлина", – приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в атласах содержатся карты исторических сражений, а также фотографии и текстовые материалы.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны. Корректировка даты основывалась на указе 1945 года президиума Верховного Совета СССР "Об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией". Также дата "3 сентября 1945" была отмечена на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев.

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