"Почта России" доставит ветеранам 2,3 млн писем-треугольников

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Почта России" доставит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла свыше двух миллионов писем-треугольников вместе с персональными поздравлениями от президента страны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

На поздравительных письмах нанесен соответствующий знак почтовой оплаты, который позволяет ветеранам отправить его в любую точку страны своим боевым товарищам, родным и близким. Бесплатные письма к каждому юбилею Победы выпускают Россвязь, "Почта России" и АО "Марка".

Они представляют собой лист бумаги со специальным трафаретом, чтобы письмо можно было легко и правильно свернуть в треугольник для отправки. Такая схема была актуальна в годы войны. Всего с 1941 по 1945 год почтовая служба доставила более шести миллиардов фронтовых писем.

Ранее сообщалось, что Минобороны опубликует информацию об участниках ВОВ. В список попадет более 34 миллионов солдат и офицеров, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Мероприятия в честь Дня Победы, включая парад на Красной площади, были перенесены из-за распространения коронавируса. Владимир Путин заявил, что парад и шествие "Бессмертного полка" обязательно состоятся в этом году, а пока шествие 9 Мая пройдет онлайн.

28 апреля в России стартовала акция памяти "Георгиевская ленточка". Тем, кто хочет присоединиться к нему, предложили сделать фотографии с символом Победы и выложить в социальные сети с рассказом о том, почему акция важна для них.

За прошедшие годы волонтеры раздали десятки миллионов лент более чем в 90 странах мира. Памятные знаки сейчас передают пожилым людям, ветеранам, социальным работникам, врачам и сотрудникам силовых структур.

