Путин отметил помощь Франции в Великой Отечественной войне

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал победу над нацизмом общей с Францией. Об этом сообщает РИА Новости.
"Как ты знаешь, мы 24 июня провели парад Победы в Великой Отечественной войне, как мы называем эту большую трагедию, парад в честь победителей во Второй мировой войне. Это наша общая победа", – сказал Путин во время видеконференции с Макроном.
Глава государства отметил, что Россия никогда не забудет помощь Франции и ее людей, которые "сражались на Восточном фронте вместе с советскими воинами". Президент добавил, что тысячи советских граждан воевали и в рядах французского сопротивления на территории самой Франции.
"И это, безусловно, наше общее достояние – Победа над нацизмом", – подчеркнул Путин.
В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне российский президент опубликовал статью в американском журнале The National Interest. Основное внимание в статье уделено оценке Мюнхенского соглашения 1938 года, когда с согласия Франции и Великобритании началась оккупация Судетов.
Глава РФ также напомнил, что "заодно с Германией действовала и Польша", армия которой 2 октября заняла Тешинскую область Чехословакии. Путин также призвал в своей работе все страны рассекретить архивы предвоенного и военного периодов. Например, материалы о тайных англо-германских переговорах.
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