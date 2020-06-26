Путин отметил помощь Франции в Великой Отечественной войне

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Владимир Путин в разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном назвал победу над нацизмом общей с Францией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как ты знаешь, мы 24 июня провели парад Победы в Великой Отечественной войне, как мы называем эту большую трагедию, парад в честь победителей во Второй мировой войне. Это наша общая победа", – сказал Путин во время видеконференции с Макроном.

Глава государства отметил, что Россия никогда не забудет помощь Франции и ее людей, которые "сражались на Восточном фронте вместе с советскими воинами". Президент добавил, что тысячи советских граждан воевали и в рядах французского сопротивления на территории самой Франции.

"И это, безусловно, наше общее достояние – Победа над нацизмом", – подчеркнул Путин.

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне российский президент опубликовал статью в американском журнале The National Interest. Основное внимание в статье уделено оценке Мюнхенского соглашения 1938 года, когда с согласия Франции и Великобритании началась оккупация Судетов.

Глава РФ также напомнил, что "заодно с Германией действовала и Польша", армия которой 2 октября заняла Тешинскую область Чехословакии. Путин также призвал в своей работе все страны рассекретить архивы предвоенного и военного периодов. Например, материалы о тайных англо-германских переговорах.

