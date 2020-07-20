Путин дал согласие на перенос шествия "Бессмертный полк" на 2021 год

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Владимир Путин считает правильным решение организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на 2021 год. Об этом сообщает ТАСС.
"Как бы нам ни хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год", – сказал президент во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в Керчи.
Путин пообещал, что "Бессмертный полк" пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво".
Шествие должно было состояться 26 июля, но организаторы объявили об отмене мероприятия. Данное решение было принято на онлайн-заседании Центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".
По словам народного артиста СССР Василия Ланового, который также является сопредседателем Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России", возникает вопрос, к какой дате приурочить шествие. Он предложил не устанавливать новые сроки, а перенести акцию сразу на 9 мая 2021 года.
Шествие "Бессмертного полка" было отменено в апреле на фоне усложнившейся ситуации по коронавирусу COVID-19. Аналогичное решение приняли в отношении парада Победы – подготовку к нему приостановили.
Парадные расчеты все-таки прошли по Красной площади позже, 24 июня. А акция "Бессмертный полк" состоялась в День Победы в онлайн-формате.
На фасаде Центрального телеграфа появилась видеооткрытка к 9 Мая
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