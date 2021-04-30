Движение поездов на МЦД-2 ограничат в первой половине мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение электричек на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) ограничат в первой половине мая. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Ограничение связано с проведением комплекса дорожных работ для дальнейшего развития МЦД-2, а также запуска МЦД-4.

"Участок Каланчевская – Курский вокзал 4 мая и с 11 по 14 мая с 13:00 до 15:00 закроют для движения всех поездов. Во время технологических окон продолжатся сложные работы с использованием тяжелой техники, требующие приостановки движения поездов", – говорится в сообщении.

Кроме того, в МЖД отметили, что в ночь с 9 на 10 мая (с 22:30 до 04:30) и с 10 на 11 мая (с 00:20 до 04:30) на перегоне Москва Товарная – Курская – Люблино-Сортировочное будут проходить работы по установке двух светофоров с последующим подключением к системе, отвечающей за управление движением поездов в автоматическом режиме.

Помимо этого, на время проведения работ также изменятся график и маршруты пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, МЦД-2. В пресс-службе призвали пассажиров с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что расписание движения пригородных поездов в столице и Подмосковье скорректируют в период майских праздников. В частности, 1 и 8 мая для электропоездов вводится субботнее расписание. Таким образом, 2 и 3, а также 9 и 10 мая электрички будут следовать по графику воскресенья.