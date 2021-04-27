Режим работы 9 парковок со шлагбаумом в центре Москвы изменится в майские праздники

Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Режим работы 9 парковок со шлагбаумом в центре Москвы изменится в дни майских праздников. Информация об этом опубликована в телеграм-канале столичного Дептранса.

Парковка, расположенная у домов 9 и 11 на проспекте Академика Сахарова, будет доступна только для владельцев абонементов. С конца дня 30 апреля до 15:00 2 мая эта парковка, а также стоянка на улице Маши Порываевой, доме 7, будет закрыта.

С 30 апреля до завершения праздничных мероприятий 9 мая не будут работать парковки по трем адресам: улица Охотный Ряд, дом 2, Театральная площадь, дом 1, Славянская площадь.

С 27 апреля по 9 мая закроют стоянки на Болотной улице и Триумфальной площади. 29 апреля, 4, 7 и 9 мая будут недоступны две парковки на Новом Арбате.

В Дептрансе призвали водителей учитывать озвученные изменения при планировании маршрутов. Ознакомиться с полным списком платных парковок столицы можно на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении "Парковки Москвы".

Ранее автолюбителей предупредили об ограничениях в Москве из-за подготовки к 9 Мая. Следить за актуальной информацией можно на едином транспортном портале столицы.