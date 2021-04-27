Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:38

Режим работы 9 парковок со шлагбаумом в центре Москвы изменится в майские праздники

город парковки

Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Режим работы 9 парковок со шлагбаумом в центре Москвы изменится в дни майских праздников. Информация об этом опубликована в телеграм-канале столичного Дептранса.

Парковка, расположенная у домов 9 и 11 на проспекте Академика Сахарова, будет доступна только для владельцев абонементов. С конца дня 30 апреля до 15:00 2 мая эта парковка, а также стоянка на улице Маши Порываевой, доме 7, будет закрыта.

С 30 апреля до завершения праздничных мероприятий 9 мая не будут работать парковки по трем адресам: улица Охотный Ряд, дом 2, Театральная площадь, дом 1, Славянская площадь.

С 27 апреля по 9 мая закроют стоянки на Болотной улице и Триумфальной площади. 29 апреля, 4, 7 и 9 мая будут недоступны две парковки на Новом Арбате.

В Дептрансе призвали водителей учитывать озвученные изменения при планировании маршрутов. Ознакомиться с полным списком платных парковок столицы можно на сайте parking.mos.ru, а также в мобильном приложении "Парковки Москвы".

Ранее автолюбителей предупредили об ограничениях в Москве из-за подготовки к 9 Мая. Следить за актуальной информацией можно на едином транспортном портале столицы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать