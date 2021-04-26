Движение перекроют в центре Москвы в связи с репетицией парада Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Красной площади перекроют движение транспорта в связи с репетициями военного парада в преддверии 9 Мая. Об этом сообщили в ЦОДД.

Перекрытия коснутся следующих участков:

улицы Тверской – от улицы Моховой до Тверского бульвара;

улицы Тверской – от Большой Бронной до Большой Садовой улицы;

улицы 1-й Тверской-Ямской – от Большой Садовой до улицы Гашека;

Оружейного переулка – от дома 3, строения 1, до улицы Тверской;

улицы Моховой – от Воздвиженки до улицы Тверской;

Охотного Ряда – от улицы Тверской до Большой Дмитровки;

улицы Большой Никитской – от улицы Моховой до Романова переулка.



Ограничения будут действовать с 21:00 27 апреля до окончания мероприятия.

Ранее сообщалось, что в центре столицы в рамках подготовки к параду Победы пройдут тренировки с механиками-водителями военной техники пешим порядком.

Зрители Москвы онлайн смогут наблюдать за перемещением солдат в прямом эфире.