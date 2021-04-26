Москва онлайн покажет подготовку водителей военной техники к параду Победы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

27 апреля в центре столицы в рамках подготовки к параду Победы пройдут тренировки с механиками-водителями военной техники пешим порядком. Зрители Москвы онлайн смогут наблюдать за перемещением солдат в прямом эфире.

Из-за тренировки с 21:00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение транспорта по Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Моховой, Большой Никитской и другим центральным улицам.

Смотрите прямую трансляцию 27 апреля в 21:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.