Военная техника, принимающая участие в Параде Победы, прибыла в Москву из Алабина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Военная техника, принимающая участие в Параде Победы 9 мая на Красной площади, прибыла в Москву из подмосковного Алабина, сообщает пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Военная техника по традиции расположилась на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы. Первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили Тигр, бронетранспортеры БТР-82А и Бумеранг, ракетные комплексы Искандер-М, Ярс и другие.

В состав второй колонны гусеничной техники вошли более 100 единиц, в том числе танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины БМД-4М, БТР-МДМ, тяжелые огнеметные системы ТОС-1.

Безопасность движения при следовании техники механизированной колонны обеспечивали свыше 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции.

Ранее сообщалось, что на Тверской улице начали наносить временную желтую разметку для движения военной техники на репетиции и параде Победы. По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, разметку наносят на участке от Пушкинской площади до Красной площади. Всего там нанесут пять линий разметки длиной по одному километру каждая.

Также говорилось, что движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто 24 апреля и 9 мая в связи с прибытием и убытием военной техники для подготовки и проведения парада Победы.