В центре столицы и ТиНАО изменят три автобусных маршрута

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Из-за строительных работ два автобусных маршрута в центре столицы изменят работу, а рейс № 166к в ТиНАО будет выполняться ежедневно. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.
"С 23:00 14 мая до окончания строительных работ 15 мая на Большой Грузинской улице автобус Т66 будет следовать от станции метро "Филевский парк" до станции метро "Краснопресненская". Автобус № 116 в это же время будет ходить от остановки "Фили" до станции метро "Краснопресненская", – говорится в сообщении.
Что касается изменений в ТиНАО, то с 15 мая короткий рейс № 166к "Метро "Рассказовка" – "Улица Бориса Пастернака, 41" будет выполняться не только по будням, но и по выходным с 06:30 до 23:00.
Ранее Сергей Собянин подвел итоги развития наземного общественного транспорта за 10 лет. Он напомнил, что с 1992 года наиболее популярным наземным транспортом города были маршрутки, которые обслуживали самые ходовые и выгодные маршруты, оккупировав остановки около станций метро.
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