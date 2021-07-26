Новости мира: в столицу Туниса ввели правительственные войска

Власти Туниса ввели в столицу страны правительственные войска. Армия заняла позиции в центре города. Причиной стали массовые протесты, прокатившиеся по стране. Демонстранты требовали разогнать парламент и отправить в отставку главу правительства. По их мнению, чиновники не справились с пандемией коронавируса и допустили резкий спад в экономике. Накануне поздно вечером президент принял решение выполнить эти требования, но войска из центра столицы пока выводить не стал.

Неспокойно и во Франции. Там Парламент одобрил введение "санитарных пропусков", так называют прививочные сертификаты. По новым правилам, без этого документа нельзя зайти в ресторан, самолет или поезд. Обсуждение шло все выходные, а голосование состоялось минувшей ночью. Еще до этого решения прошли массовые акции протеста, а теперь они вспыхнули с новой силой. На улицы вышли 160 тысяч французов

Против обязательной вакцинации митинговали и в Лондоне. Полиции пришлось перекрыть центр города. Задержаны 6 человек, четверо полицейских получили ранения. Многие демонстранты вышли с плакатами, на которых было написано "нет локдауну", хотя как раз его власти уже отменили.

Люди вышли на демонстрации и в Будапеште. Тысячи венгров решили выразить свое несогласие с законами о недопустимости пропаганды гомосексуализма и запрете на усыновление детей для однополых пар. Участники акции требовали эти законы отменить. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан идти на встречу протестующим не собирается. Он заявил, что защищает традиционные ценности от западного либерализма.

В Хорватии 10 человек погибли и около 40 получили травмы в аварии с рейсовым автобусом. Машина с номерами из Германии в Приштину. Рано утром автобус внезапно съехал в кювет и перевернулся. По словам начальника местной полиции, это была самая страшная авария из тех, которые ему приходилось видеть. Предположительно, виноват в трагедии водитель, который уснул за рулем.

В Лондоне тоннель и дорожную развязку пришлось закрыть из-за подтоплений. Также не работают несколько станций метро. За помощью к спасателям уже обратились более 300 человек. На улицах британской столицы работают аварийные службы. Пострадавших нет, о серьезных разрушениях пока также не сообщается.

Около 10 человек стали жертвами камнепада на севере Индии. Все погибшие были туристами, приехавшими из других штатов страны. Еще несколько человек получили серьезные травмы, для их эвакуации спасатели выслали вертолет. Кроме того, камнепад разрушил мост через реку Баспа. Сейчас в Индии сезон дождей, который сопровождается сходом селей и камнепадами.

В Африку пришли небывалые морозы. В центральной части ЮАР ночью местами температура опускается до -10 градусов. Таких сильных холодов там не было за весь период метеонаблюдений. Впервые за многие годы в ЮАР выпал снег. Разумеется, ни местные жители, ни коммунальщики к такому не были готовы, и заморозки стали настоящим бедствием. В продержатся они, по прогнозам, всю неделю.