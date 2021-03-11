Психолог рассказала, как пандемия повлияла на выбор сексуальных партнеров

Фото: depositphotos/VitalikRadko
Психолог и сексолог Александра Миллер сообщила Москве 24, что после пандемии люди больше стали ценить надежные отношения с постоянным партнером, а не искать одноразовые сексуальные связи на стороне.
"Я вижу, что сейчас в вопросе отношений количество меняется на качество. Люди уже отвыкли от истории меняющихся лиц в Tinder, им хочется чего-то более серьезного, теплого", – сообщила психолог.
Миллер подчеркнула, что пандемия внесла огромные изменения в умы людей.
За долгий период ограничений и нахождения в изоляции многие пересмотрели свое отношение к партнерам. "Те, кто жил в неуспешных браках, развелись. Люди уходят от семьи, которая была основана только на финансах и статусе в обществе, и начинают ценить семью, которая базируется на гармонии и совместных ценностях", – подчеркнула Миллер.
Сексолог также отметила, что иммунитет человека страдает от часто меняющихся половых связей и даже контрацептивы не защищают на 100% от различных заболеваний.
Кроме того, психолог сообщила, что люди стали больше ценить в партнерах душевные качества и искать тех, с кем можно комфортно проводить время даже в условиях нахождения в одной комнате 24/7. "Любят далеко не идеальных людей. Важны душевные качества. Мужчины ищут женскую энергетику и тепло. Мы все хотим видеть принимающих партнеров как родительский образ", – заключила Миллер.
Ранее эксперты рассказали, на каком свидании можно начинать сексуальные отношения. В этом вопросе важно не идти на близкий контакт при первых встречах и довериться своей интуиции, полагают специалисты.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: