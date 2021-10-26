Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отделения "Почты России" изменят график работы в связи с Днем народного единства, сообщает пресс-служба компании ТАСС.

С 30 октября по 7 ноября офисы "Почты России" будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября.

3 ноября все отделения, кроме тех, что работают круглосуточно, закроются на час раньше. В День народного единства, 4 ноября, они будут закрыты, а 5 ноября будут принимать клиентов по графику субботы.

В некоторых сельских почтовых отделениях могут установить другой режим работы. В то же время пенсии и пособия доставят по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда России.

Ранее сообщалось, что нерабочие дни, объявленные в России с 30 октября по 7 ноября, не скажутся на выплате пенсий. Сотрудники ПФР будут работать в период ограничений.

Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда, поэтому, если у человека есть необходимость посетить отделение, ему советуют заранее уточнить графики работы.

Поскольку в этом году праздничными днями считаются 4 и 5 ноября, человеку, получающему пенсию именно в эти даты, заранее зачислят ее на счет, переведут на карту или доставят почтальоны.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.