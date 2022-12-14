Депутат Нилов предложил запретить в Москве делать ремонт по субботам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов предложил исключить субботу из перечня дней, в которые в Москве разрешено проводить ремонт. Письмо с соответствующей инициативой депутат направил на имя главы Мосгордумы Алексея Шапошникова.

"Предложил главе Мосгордумы Алексею Шапошникову изменить столичный закон о тишине, убрав субботу из перечня разрешенных к проведению ремонта дней", – сообщил Нилов в своем телеграм-канале.

Парламентарий объяснил, что шум является фактором стресса для организма, причем его негативное влияние многократно усиливается, если он мешает полноценному отдыху. В то же время сегодня в Москве делать ремонт можно с 09:00, в том числе и в субботу, что лишает людей возможности отдохнуть утром.

Ранее "Деловая Россия" направила обращение в Минстрой РФ с предложением наделить управляющие компании обязанностью следить за соблюдением тишины в домах и в случае нарушений обращаться в полицию. При этом жильцов предлагается обязать уведомлять УК о начале ремонта.



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