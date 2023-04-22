Более 16 тысяч москвичей получили новое жилье на юго-востоке столицы по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В настоящее время более 17,5 тысячи человек на юго-востоке Москвы переселяются в рамках программы реновации из 94 старых домов, при этом 52 дома уже полностью расселены. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"В настоящее время первый этап программы реновации в ЮВАО, завершающийся в конце 2024 года, выполнен почти на 50 процентов", – передает портал мэра и правительства столицы слова Левкина.

Он рассказал, что 81% семей при переезде воспользовались бесплатными услугами автотранспорта и грузчиков, включая помощь электронной услуги "Помощь в переезде". Всего в программе реновации принимают участие 164 тысячи жителей ЮВАО из 818 домов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что более 16 тысяч человек из 6,2 тысячи семей на юго-востоке столицы уже получили новые квартиры.

Он подчеркнул, что больше всего новоселов проживают в Люблине – порядка 6 тысяч человек, а также в Кузьминках и Рязанском – более 3,9 тысяч и около 2,8 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года в столичном районе Марфино введут в эксплуатацию дом по программе реновации, расположенный вблизи ТПУ "Окружная".

В доме будет 267 квартир, 118 из которых однокомнатные, еще 94 – трехкомнатные. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку.

