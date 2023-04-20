17 новостроек появится по программе реновации в ЦАО Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты возводят и проектируют 17 жилых домов по программе реновации в Центральном административном округе Москвы. Об этом рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в стадии строительства находится один объект, в проектировании – еще 16 новостроек. Загрутдинов отметил, что во всех квартирах будет создана улучшенная отделка в соответствии с программой реновации. Первые этажи зданий сделают нежилыми. Там появятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики.

Кроме того, на первых этажах можно будет разместить магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

"С момента старта программы в ЦАО ввели в эксплуатацию пять домов на 2 370 квартир. Две из них расположены в районе Басманном и по одной в районах Красносельском, Пресненском и Таганском. В этом году планируется ввести в эксплуатацию еще один дом в районе Красносельском по адресу улица Русаковская, дом 2/1, строения 1, 2", – заключил Загрутдинов.

Ранее глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что в столичном Бескудниковском районе появится новый жилой дом по программе реновации. Здание построят по адресу Бескудниковский бульвар, земельный участок 50/1. Общая площадь объекта составит 21,8 тысячи квадратных метров.