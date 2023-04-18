Дом для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в Кузьминках

Фото: Депстрой

Специалисты ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации в столичном районе Кузьминки. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В районе Кузьминки по адресу Волгоградский проспект, дом 155, завершено строительство жилого дома по программе реновации. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию", – поделился он.

Объект состоит из двух секций с одноуровневой подземной автостоянкой. Водители смогут получить парковочные места, спускаясь туда на грузовом лифте и не выходя из здания.

Специалисты выполнили фасады дома из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом светлых оттенков. На них установили металлические корзины для кондиционеров. В общей сложности в здании находится 150 квартир: 30 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Отделка в новых квартирах соответствует стандартам реновации.

Во всех квартирах построили остекленные лоджии. Первый этаж предназначен для объектов социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома расположены лифтовой холл, колясочные, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

В новостройке также установили три лифта: два – грузоподъемностью 400 килограммов и один – 1 000 килограммов. Объект оснастили системами охраны входа в здание. Кроме того, там создали контроль и управление доступом, а также видеонаблюдение. Придомовую территорию озеленили и благоустроили.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что в районе Царицыно возведут дом по программе реновации на 362 квартиры. Здание будет состоять из двух корпусов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров.