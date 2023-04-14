Реновационный дом с видом на реку построили на северо-западе Москвы

Фото: Депстрой

Дом с видом на реку построили в рамках программы реновации на северо-западе столицы, сообщил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройка расположилась на набережной Новикова-Прибоя, владении 6/3/1, в районе Хорошёво-Мнёвники. Уже получено разрешение на ее ввод в эксплуатацию.

"Из квартир нового дома открываются прекрасные виды на канал имени Москвы. При этом расположение дома обеспечивает хорошую инсоляцию всех квартир", – сказал Загрутдинов.

Это односекционный дом с одноуровневой подземной автостоянкой. Его фасады облицевали крупноразмерными металлическими кассетами. Для удобства жильцов и для сохранения единого стилевого решения все лоджии в доме застеклили, а на фасаде установили металлические короба под кондиционеры.

Всего в новостройке 176 квартир, две из них оборудовали для маломобильных жильцов. Там увеличили ширину коридоров и дверных проемов, а также установили специальную сантехнику.

Первый этаж сделали нежилым. Там откроются объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части дома разместились лифтовой холл, колясочные, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнили в один уровень с поверхностью земли, чтобы мамы с колясками и маломобильные люди могли без посторонней помощи попасть в подъезд.

В здании установили три лифта: два – грузоподъемностью 400 килограммов и один 1 000 килограммов. Их оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Дом оснастили системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Придомовую территорию озеленили и благоустроили. Рядом расположилась детская площадка с качелями и горками, появились уличные тренажеры, турники и брусья.

Ранее сообщалось, что в районе Царицыно по программе реновации построят жилой дом на 253 квартиры. Новостройка будет находиться на Ереванской улице. Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что пятисекционный дом переменной этажности станет частью обновленного квартала.

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