Жилой дом по программе реновации ввели в эксплуатацию на Бескудниковском бульваре

Фото: Депстрой

Жилой дом в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию на Бескудниковском бульваре. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Новостройку для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Бескудниковском по адресу Бескудниковский бульвар, дом 52. Дом возвели по индивидуальному проекту на месте старой пятиэтажки, жители которой получили новые квартиры в том же районе", – поделился Загрутдинов.

Объект состоит из четырех секций переменной этажности с подземным паркингом. В здании предусмотрен лифт, с помощью которого можно попасть на автостоянку прямо из дома. Специалисты облицевали фасады объекта фиброцементными панелями и клинкерной плиткой. Изнутри фасад здания оформили в нейтральных светло-бежевых оттенках, а снаружи дом сделали контрастным.

Специалисты также установили на фасаде металлические устройства для кондиционеров. Лоджии сделали застекленными. В общей сложности в здании предусмотрено 209 квартир: 34 однокомнатные, 144 двухкомнатные и 31 трехкомнатная. Новая отделка соответствует всем утвержденным стандартам реновации.

В вестибюле жилой части находятся комната для хранения колясок, кладовая для уборочного инвентаря, а также зона размещения почтовых ящиков. Между этажами установлены лифты грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.

Вход в дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже построили в один уровень с поверхностью земли. Это сделает комфортным перемещение мам с колясками и маломобильных жителей. Плитку выложили с шероховатой поверхностью для препятствования скольжению. Придомовую территорию благоустроили и озеленили.

Ранее Загрутдинов рассказал, что в столичном Донском районе ввели в эксплуатацию дом с контрастным фасадом по программе реновации. Здание расположено всего в семи минутах пешком от станции Крымская Московского центрального кольца.

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