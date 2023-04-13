В Царицыне построят дом на 253 квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Царицыно по программе реновации будет построен жилой дом на 253 квартиры, разрешение на строительство выдал Мосгосстройнадзор. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новостройка будет находиться на Ереванской улице (земельный участок 4). Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что пятисекционный дом переменной этажности станет частью обновленного квартала.

"Ветхие дома сменит новая жилая застройка, при этом жителям по-прежнему будет доступна вся социально-бытовая инфраструктура, сложившаяся в районе. Общая площадь здания составит 28,2 тысячи квадратных метров. Оформленная документация позволяет подрядчику приступить к строительству объекта", – добавил он.

При этом, как уточняется, площадь жилой части нового дома составит 14,5 тысячи квадратных метров. Так, в нем будут 50 однокомнатных, 185 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Две квартиры будут оборудованы для маломобильных жильцов.

Специалисты выполнят внутреннюю отделку помещений согласно всем стандартам программы реновации, которые были утверждены постановлением правительства столицы.

Въезд во двор оборудуют шлагбаумом, а входы в сам дом оснастят системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом. На первых этажах здания будут находиться места для объектов общественной инфраструктуры.

Прилегающая территория также будет благоустроена. Специалисты оборудуют здесь детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха. Во дворе высадят деревья и кустарники, установят малые архитектурные формы и разобьют цветники и газоны. На территории также будет создана безбарьерная среда.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что на Бескудниковском бульваре в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию жилой дом.

Объект состоит из четырех секций переменной этажности с подземным паркингом. В здании предусмотрен лифт, с помощью которого можно попасть на автостоянку прямо из дома.

До этого стало известно, что небоскреб высотой 85 этажей построят в 1-м Красногвардейском проезде в районе делового центра "Москва-Сити".

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