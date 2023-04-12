Заброшенное здание демонтировали в Гагаринском районе на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Специалисты демонтировали заброшенное здание во дворе жилых домов в столичном Гагаринском районе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Государственную инспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости города.

По словам начальника Госинспекции Ивана Боброва, ветхое строение долгое время не эксплуатировалось и пришло в негодность. Кирпичная кладка частично осыпалась, а металлическая крыша проржавела.

"С учетом того, что неиспользуемый объект площадью 125,5 квадратных метра находился в аварийном состоянии и был расположен рядом с многоквартирными домами, город принял решение его демонтировать", – заявил Бобров.

Объект был расположен по адресу Ленинский проспект, дом 69, строение 6. В будущем освобожденный участок планируют благоустроить.

В марте стало известно, что с начала этого года по программе реновации снесли 61 старый жилой дом. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, свыше 10 тысяч москвичей, ранее проживавших в них, получили современные комфортные квартиры в новостройках.

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