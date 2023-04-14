Новостройку на 250 квартир введут в Лосиноостровском районе по программе реновации

Фото: департамент строительства города Москвы

Новый дом по программе реновации на 250 квартир будет введен в эксплуатацию в Лосиноостровском районе в этом году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что новостройка будет находиться по адресу улица Тайнинская, владения 7/1, 7/2, 7/3.

"В настоящее время ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство территории", – сказал Загрутдинов.

Новостройка представляет собой здание, состоящее из трех секций с переменной этажностью. Внутри построят подземную одноуровневую стоянку для автомобилей.

Фасад здания будет выполнен из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, на нем будут установлены корзины для кондиционеров. Входные группы украсят витражным остеклением.

Всего в доме 257 квартир, пять из которых сделаны специально для маломобильных жильцов.

Первые этажи новостройки будут отведены под офисы, магазины, секции для детей, технические помещения и другие объекты инфраструктуры.

В холле дома разместят колясочную, комнату для консьержа, кладовки для уборочного инвентаря и зону для почтовых ящиков.

В здании установят грузопассажирские лифты грузоподъемностью 1 000 и 400 килограммов. Дом будет оборудован системой охраны на вход, оповещением и управлением эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением.

Во дворе новостройки установят детскую площадку, тренажеры, турники и брусья.

Ранее Загрутдинов сообщал, что на северо-западе столицы построили дом с видом на реку. По его словам, новостройка расположилась на набережной Новикова-Прибоя, владении 6/3/1, в районе Хорошёво-Мнёвники. Всего в новостройке предусмотрено 176 квартир.



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