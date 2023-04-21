Дом по программе реновации вблизи ТПУ "Окружная" сдадут в 2023 году

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

До конца текущего года в столичном районе Марфино введут в эксплуатацию дом по программе реновации, расположенный вблизи ТПУ "Окружная". Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"Изюминкой новостройки станут настенные часы, циферблат которых разместят под крышей первой секции, корпус и стрелки которого выполнят из алюминиевых сплавов. Такое необычное и функциональное украшение сделает новый дом уникальным строением в Гостиничном проезде", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что в настоящее время на объекте завершены монолитные работы. В настоящее время сооружаются внутренние стены, монтируются инженерные сети, ведется отделка помещений. В облицовке фасадов планируется использовать декоративный кирпич: одну из секций дома выполнят в бордовых оттенках, еще две – в песочных.

Отмечается, что в доме будет 267 квартир, 118 из которых однокомнатные, еще 94 – трехкомнатные. Во всех квартирах выполнят улучшенную отделку. Первый этаж традиционно останется нежилым. Там разместятся технические помещения, кладовые для уборочного инвентаря, почтовые ящики.

Здание оборудуют системой охраны входов, видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Прилегающую к нему территорию благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газон и цветники, предусмотрят зону отдыха, детскую и спортивную площадки.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщил, что до конца апреля больше 800 москвичей начнут переезжать в новые квартиры в рамках программы реновации. Они переселятся в новостройки, расположенные в шести районах города. Больше всего новоселов в ЮВАО – 500 человек.

