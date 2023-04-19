Больше 800 участников программы реновации в Москве начнут переезд в апреле – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

До конца текущего месяца больше 800 москвичей начнут переезжать в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"До конца апреля к переселению приступят еще более 800 москвичей. Им будут предложены современные квартиры с улучшенной отделкой в переданных под заселение новостройках", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Отмечается, что новостройки расположены в шести районах на востоке и юго-востоке, западе и юго-западе столицы. Больше всего переезжающих горожан в ЮВАО – около 500 человек.

В свою очередь, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что всего в городе под заселение в рамках программы реновации передано 228 домов. В них уже переехали 94 тысячи человек, а 19,5 тысячи завершают переезд.

По количеству улучшивших жилищные условия в рамках программы горожан тоже лидирует ЮВАО. Там новые квартиры получили свыше 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в районе Проспект Вернадского в этом году по программе реновации построят шесть жилых корпусов. Они расположатся на улице Лобачевского. Сейчас идет разработка котлована, устройство фундаментной плиты и монолитных конструкций подземной части.

