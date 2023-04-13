Шесть жилых корпусов построят по реновации в районе Проспект Вернадского

Фото: Депстрой

Шесть жилых корпусов построят в этом году в районе Проспект Вернадского, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строительство ведется в рамках программы реновации. Корпуса расположатся на улице Лобачевского, владении 28–36. Сейчас идет разработка котлована, устройство фундаментной плиты и монолитных конструкций подземной части здания.

Каждый корпус будет состоять из четырех секций и иметь разную конфигурацию: некоторые будут прямоугольной формы, некоторые − Г-образной. Вместе они образуют закрытый внутренний двор.

Фасады зданий облицуют клинкерной плиткой светло-бежевого, кирпично-коричневого и серого цветов. Всего в новостройках разместится 444 квартиры. Четыре из них предусмотрены для маломобильных граждан – коридоры и дверные проемы там сделают шире, а также установят специальную сантехнику.

Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации. На первом этаже дома разместятся помещения под коммерцию – магазины, кафе, аптеки и различные городские сервисы.

В вестибюле жилой части будет колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. В каждой секции установят лифты грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здания, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах будут в один уровень с поверхностью земли, чтобы мамы с колясками и маломобильные люди могли без посторонней помощи попасть в подъезд.

Придомовую территорию благоустроят. Там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники, обустроят две детские, одну спортивную, а также площадку для отдыха взрослых.

Ранее сообщалось, что в районе Царицыно по программе реновации построят жилой дом на 253 квартиры. Новостройка будет находиться на Ереванской улице. Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко сообщил, что пятисекционный дом переменной этажности станет частью обновленного квартала.

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