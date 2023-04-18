В Бабушкинском районе построят дорогу по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Бабушкинском районе построят почти 300 метров дорог по программе реновации. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Протяженность двухполосного проезда, который свяжет улицы Менжинского и Ленскую, составляет около 280 метров. Сейчас идет подготовительный период, после чего начнутся работы по разработке грунта под проезжую часть и тротуары. Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2024 году", – сообщил Загрутдинов.

Строительство дороги пройдет в соответствии с проектом планировки территории микрорайонов 1, 14, 18. По словам главы департамента, в ходе работ будут проложены дождевая канализация, трубопроводы и кабели. Кроме того, дорогу оснастят наружным освещением и пешеходными ограждениями. В планы рабочих также входит благоустройство прилегающей территории.

Проект планировки микрорайонов 1, 14, 18 в Бабушкинском районе по программе реновации предусматривает демонтаж 56 многоквартирных домов общей площадью 220 тысяч квадратных метров. Четыре таких здания уже снесены. На освободившихся территориях построят жилье для переселения, а также объекты социального назначения.

Ранее столичные власти сообщили о строительстве многоквартирного дома по программе реновации в районе Царицыно. Здание будет состоять из двух жилых корпусов. В них расположатся 362 квартиры.