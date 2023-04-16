Собянин рассказал о строительстве четырех социально значимых объектов в Москве

Специалисты возведут четыре социально значимых объекта на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В составе ЖК "Кольская 8" Бабушкинского района появится школа на 600 мест. Строительство планируют завершить в 2026 году. Школа на 650 мест также появится в составе ЖК "Шереметьевский" в районе Марьина Роща. Ввести объект в эксплуатацию также планируется в 2026 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.