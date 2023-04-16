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Собянин рассказал о строительстве четырех социально значимых объектов в Москве

Собянин рассказал о строительстве четырех социально значимых объектов в Москве

Электромобиль с приводом компании "Приводная Техника" побил рекорды скорости – Собянин

Собянин поздравил москвичей с Христовым Воскресением

Собянин рассказал об открытии прокатов летнего спортивного инвентаря в столичных парках

Собянин напомнил о Дне экологических знаний и экоцентрах в Москве

Участок бывшей промзоны "Соколиная Гора" реорганизуют в Москве – Собянин

Еще одна магистраль появится в Москве – Собянин

Новости часа: Собянин обозначил сроки окончания работ на участке салатовой ветки метро

Собянин обозначил сроки окончания строительства участка салатовой ветки метро

Новости часа: Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в столице

Специалисты возведут четыре социально значимых объекта на северо-востоке Москвы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В составе ЖК "Кольская 8" Бабушкинского района появится школа на 600 мест. Строительство планируют завершить в 2026 году. Школа на 650 мест также появится в составе ЖК "Шереметьевский" в районе Марьина Роща. Ввести объект в эксплуатацию также планируется в 2026 году. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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