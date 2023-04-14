Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в медучреждениях столицы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

К концу 2023 года сотрудники центров госуслуг будут работать на должности администратора во всех столичных поликлиниках. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он отметил, что в 2020 году был дан старт проекту "Мой администратор", тогда работники офисов "Мои документы" впервые смогли стать помощниками в медицинских учреждениях столицы.



Собянин подчеркнул, главный принцип сотрудников – это "Человек на первом месте". Перед началом работы они будут проходить специальную подготовку в Академии искреннего сервиса, а к концу года выйдут на новые рабочие места.

Администраторы – это те, кто встречает посетителей поликлиник, помогает им и отвечает на любые вопросы. Хорошее общение создает положительный настрой и комфортный эмоциональный фон, которые так необходимы пациентам, подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что более 1 500 администраторов офисов работают в 230 медучреждениях Москвы, из которых 165 помогают посетителям во взрослых поликлиниках, 53 занимаются своими обязанностями в детских.

В столице функционируют 10 зданий Центров амбулаторной онкологической помощи, флагманские центры больницы имени Вересаева и НИИ скорой помощи имени Склифосовского, резюмировал градоначальник.

Ранее Собянин сообщал, что за 1,5 года социальную помощь в столичных больницах получили 76 тысяч человек. Как отметил градоначальник, каждый пациент должен знать, что ему есть к кому обратиться. Это особенно важно для пожилых граждан и тех, у кого нет близких людей.



Центр имени Вересаева принял более 10 тыс пациентов за два месяца работы

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