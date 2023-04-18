Дом по программе реновации на 362 квартиры построят в Царицыне

Фото: stroi.mos.ru/Москомархитектура

В столичном районе Царицыно построят дом по программе реновации на 362 квартиры. О выдаче соответствующего разрешения Мосгосстройнадзором сообщил его председатель Игорь Войстратенко.

"Застройщику, Московскому фонду реновации, выдана вся необходимая разрешительная документация для начала работ. Ему предстоит построить монолитный жилой дом, состоящий из двух корпусов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров", – цитируют его на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Ранее на строительной площадке располагались ветхие панельные пятиэтажки. Теперь же на их месте появятся два жилых корпуса с двумя и тремя секциями.

Фасады жилых корпусов оформят с использованием трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом натуральных природных оттенков. Входные группы будут оформлены с использованием витражного остекления.

В новых корпусах расположатся 362 квартиры: 164 однокомнатных, 158 двухкомнатных, 40 трехкомнатных и 6 – для маломобильных жителей. Отделку в квартирах выполнят в соответствии со стандартами программы реновации.

Для удобства будущих жителей в доме разместят 11 лифтов. На первых этажах постройки разместят коммерческие точки. Для безопасности жителей дом оснастят охранными системами и системами тревожной сигнализации.

На всех этапах строительства объекта специалисты Мосгосстройнадзора организуют проверки. Они изучат качество проделанных работ и необходимые документы.

До этого стало известно, что жилье по программе реновации построят в столичном районе Проспект Вернадского. Для переселения участников программы возведут шесть корпусов. В них расположатся 444 квартиры.

