В ГД предложили устанавливать в домах аппаратуру погодного регулирования

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предложила устанавливать в многоквартирных домах в РФ аппаратуру погодного регулирования. Об этом сообщает RT.

На фоне завершающегося отопительного сезона в Москве депутат пояснила, что отключить подачу тепла одномоментно невозможно. По ее мнению, часто подобные процессы затягиваются, а жители продолжают переплачивать за отопление.

Решить проблему помогла бы аппаратура погодного регулирования, считает Разворотнева. Она позволит россиянам избавиться от некомфортных температурных показателей зимой путем самостоятельного регулирования тепла в квартирах, считает депутат.

"У меня были такие обращения: люди жили, и зимой у них было 35...40 градусов в квартирах, потому что УК (управляющие компании. – Прим. ред.) не следили должным образом за системами отопления. Вот это большая проблема, и ее надо решать на уровне города", – поделилась депутат.

Накануне стало известно, что в столице начали отключать отопление. Тепло перестанут подавать более чем в 74 тысячи зданий, в том числе 34 тысячи жилых домов. Процедура отключения объектов займет не более пяти дней.

