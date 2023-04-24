В Москве начали отключать отопление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные власти приняли решение о переводе столичной системы теплоснабжения на летний режим в связи с завершением отопительного сезона. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Как сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы, отключение отопления будет проводиться поэтапно и займет не более пяти дней. Тепло перестанут подавать более чем в 74 тысячи зданий, в том числе 34 тысячи жилых домов.

"Сначала проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", – говорится в сообщении.

После проведения необходимых работ специалисты начнут готовить тепловые сети уже к следующему отопительному сезону.

До этого в Москве провели гидравлические испытания теплосетей. Подобная процедура позволила выявить слабые места в системе теплоснабжения и укрепить ненадежные участки. Общая протяженность тепловых сетей в столице составляет более 17 тысяч километров.

