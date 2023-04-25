МосгорБТИ обследовало более 5 тыс квартир по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты МосгорБТИ за первые три месяца текущего года обследовали 5 022 квартиры в 16 новостройках, возведенных по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Помимо обследования и подготовки соответствующих документов перед вводом в эксплуатацию, новостройки также прошли процедуру адресации. <...> Им были присвоены официальные адреса. Часть объектов уже сдана под заселение, а некоторые готовятся принять новых жильцов", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Дома, в которых прошли обследования, расположены в 14 районах города, в том числе в Южном Медведкове, Солнцеве, Хорошёво-Мнёвниках, Даниловском, Донском и других. Самым крупным из объектов стал ЖК на 1 009 квартир в проезде Шелихова в районе Лефортово. Его площадь составляет 115 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что после завершения строительства каждый дом необходимо не только ввести в эксплуатацию, но и поставить на кадастровый учет. В ходе обследования сотрудники БТИ проверяют технический и поэтажный планы, паспорт здания, а также составляют экспликации. После этого информацию об объекте вносят в ЕГРН и другие системы.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года в Москве выдали 147 разрешений на строительство. Они дают застройщикам право на возведение порядка 2,86 миллиона квадратных метров недвижимости. Больше всего документов (29) было выдано в Новомосковском административном округе.

