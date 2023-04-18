В ГД предложили создать единые нормативы размещения кондиционеров на фасадах жилых домов

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов

В РФ могут появиться единые нормативы размещения кондиционеров на фасадах многоквартирных домов без лишнего согласования с собственниками МКД. С таким предложением выступил член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Этим вопросом будет заниматься комитет, отметил парламентарий. Он заявил, что для этого необходимо внести поправки в Жилищный кодекс РФ, которые помогут жильцам не согласовывать установку каждого кондиционера на фасаде дома.

"Сейчас, согласно Жилищному кодексу, фасад здания – это общее имущество всех собственников МКД, в силу гражданского законодательства распоряжаться им можно только с согласия других собственников. Получается, что размещать кондиционер можно только при согласовании (со всеми жильцами. – Прим. ред.)", – цитирует Колунова ТАСС.

Депутат добавил, что в федеральном законе не существует прямого указания на необходимость получения какого-либо разрешения на установку бытового кондиционера. При этом, подчеркнул парламентарий, в некоторых регионах РФ есть свои правила, регламентирующие установку кондиционеров в многоквартирных домах.

Ранее Колунов заявил, что в Госдуме занялись проблемой неравенства в правах между дольщиками жилой и коммерческой недвижимости. По его словам, он не уверен, что решение должно быть связано с финансами.