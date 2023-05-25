До 10 мм осадков может выпасть в Москве за несколько часов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За несколько часов в Москве может выпасть до 10 миллиметров осадков. По прогнозам, дождь продлится в столице до 16:00, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве рассказали, что на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники Мосводостока. При этом отдельные временные скопления воды носят кратковременный характер – вода уходит в ливневую сеть самотеком.



О скоплениях воды москвичи могут сообщить, позвонив в диспетчерские службы или оставив сообщение в аккаунте Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".



Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы, ливня и усиления ветра. Предупреждение будет действовать до 21:00.

Автомобилистам в непогоду рекомендуют быть осторожнее на дороге и избегать внезапных маневров, пешеходов также призывают быть внимательными.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов предупредил, что в конце мая – начале июня в Москве и Подмосковье наступает период ураганов и шквалистого ветра.