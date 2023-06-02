Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" сэкономили 1,9 млрд руб за счет налоговых льгот

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Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" сэкономили 1,9 миллиарда рублей за счет налоговых льгот в 2022 году. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сэкономленные средства компании могут дополнительно вложить в свое развитие, закупку нового оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции. Всего с 2006 года экономия резидентов составила 5,9 миллиарда рублей", – отметил заммэра.

По словам Ефимова, сумма сэкономленных средств превысила более чем в 2 раза аналогичные показатели 2021 года.

Кроме того, резиденты особой экономической зоны сэкономили порядка 1,8 миллиарда рублей на льготах, поступающих в бюджет столицы.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что резиденты, занимающиеся технологиями хранения и обработки данных, информационной и сетевой безопасности, облачными сервисами, программным обеспечением и высокотехнологичными ИТ-устройствами, смогли сэкономить более 666 миллионов рублей в прошлом году.

Представители, развивающие медтехнологии, оборудование и биофарму сэкономили 538 миллионов рублей. Производители микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации получили льготы в размере 406,9 миллиона рублей, добавил Овчинский.

Каждый резидент ОЭЗ получает льготы. Они в течение 10 лет освобождаются от налогов на имущество, землю и транспорт. Кроме того, налог на прибыль участники уплачивают в размере 2%.

За аренду земли резиденты "Технополис "Москва" платят 2% от кадастровой стоимости участка с последующим понижением ставки. По завершении возведения и ввода объекта в эксплуатацию участники могут приобрести землю за 1% от кадастровой стоимости участка.

В "Технополис "Москва" из 200 компаний порядка 90 являются резидентами, которые могут в полном объеме пользоваться всеми налоговыми и экономическими преимуществами.

По словам гендиректора ОЭЗ Геннадия Дегтева, в прошлом году на каждый рубль налоговых льгот, предоставленных резидентам, пришлось 16,5 рубля инвестиций, которые компании направляли на развитие своих производств.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что благодаря резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" столица получила около 2 тысяч рабочих мест и более 30 миллиардов рублей инвестиций в 2022 году. Это оказалось больше на 40 и 12%, чем в 2021 году.

Мэр отметил, что в последние годы "Технополис Москва" стал флагманом городской промышленности.

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