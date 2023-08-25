Более 4,5 трлн рублей составила доля строительства в валовом региональном продукте Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Доля строительной отрасли в валовом региональном продукте Москвы составляет 4,6 триллиона рублей. Об этом на Московском урбанистическом форуме в "Зарядье" заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Вклад строительной отрасли в экономику Москвы составляет одну пятую валового регионального продукта города. <...> На столицу приходится более десятой части объема построенных зданий и сооружений – 11%", – сказал он на дискуссии "Строим будущее. Какой будет Стратегия развития строительной отрасли Москвы".

При этом, добавил Левкин, по объемам выручки, налоговым поступлениям, уровню занятости и производительности труда строительной сфере российская столица опережает другие регионы РФ еще более заметно.

В строительстве сегодня занято больше миллиона москвичей. Это обусловлено высокими стандартами работ, которые требуют в среднем большего количества специалистов на каждый квадратный метр стройки.

Рост объемов строительства подтягивает и другие отрасли, заметил Левкин. Так, увеличивается спрос на стройматериалы, архитектурное проектирование, логистические и финансовые услуги.

"В 2021 году это (рост спроса в смежных отраслях. – Прим. ред.) принесло 5,6 триллиона рублей и 240 тысяч новых рабочих мест", – подытожил глава департамента градостроительной политики.

Ранее заммэра Владимир Ефимов рассказал, что с 2016 года Москва предоставила инвесторам порядка 900 гектаров земли в рамках механизма взаимодействия города и застройщиков. Благодаря этому в столице реализуются 588 масштабных инвестпроектов, среди который школы, спорткомплексы, медцентры и промышленные предприятия.

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