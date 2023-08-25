В Москве определили инвесторов для реорганизации 10 участков по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве определили инвесторов для реорганизации в рамках программы комплексного развития территорий 10 неэффективно используемых участков общей площадью свыше 242 гектаров. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в СВАО расположено пять территорий, подлежащих редевелопменту: это два участка бывшей промзоны Вагоноремонт, а также промзоны Коровино, Автомоторная и Дегунино – Лихоборы. Еще по одной территории расположено в пяти других округах города, а именно в ЗАО, СВАО, ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что права на реорганизацию этих территорий поочередно выставлялись на торги с 2020 года. В результате аукционов в бюджет города поступило свыше 5 миллиардов рублей.

Он добавил, что на 10 участках возведут 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Реализация проектов позволит создать в городе больше 53 тысяч рабочих мест. А ежегодный бюджетный эффект после завершения работ составит порядка 19 миллиардов рублей.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что больше 2 миллионов квадратных метров недвижимости придется на жилье, из которых почти 500 тысяч возведут по программе реновации.

"Также появится вся необходимая сопутствующая инфраструктура: более миллиона квадратных метров общественно-деловой недвижимости и свыше 1,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств", – добавил Гаман.

Проектами, в частности, предусмотрено строительство трех технопарков и одного фармацевтического производства, девяти школ и детских садов, пяти спорткомплексов, торговых центров и других объектов. Также будут предусмотрены прогулочные зоны и места отдыха.

Накануне на полях Московского урбанистического форума столичные власти подписали с инвестором договор о реорганизации участка бывшей промзоны Серп и Молот. Редевелопментом займется компания GloraX, которую выбрали по результатом торгов. Объем инвестиций в проект составит 6 миллиардов рублей.

