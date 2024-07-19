19 июля, 14:30Новости
Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации
Около двух тысяч гектаров территорий благоустроят в Москве по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Программа реновации реализуется комплексно во всех административных кругах столицы. Вокруг новостроек высаживаются деревья и кустарники, обустраиваются места для отдыха и занятий спортом, появляются новые парковые пространства.
На данный момент по реновации в столице возведено уже 314 жилых комплексов. Как добавил Сергей Собянин, рядом с новым жильем построены 480 детских и свыше 330 спортивных площадок.
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