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19 июля, 14:30

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Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

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Около двух тысяч гектаров территорий благоустроят в Москве по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Программа реновации реализуется комплексно во всех административных кругах столицы. Вокруг новостроек высаживаются деревья и кустарники, обустраиваются места для отдыха и занятий спортом, появляются новые парковые пространства.

На данный момент по реновации в столице возведено уже 314 жилых комплексов. Как добавил Сергей Собянин, рядом с новым жильем построены 480 детских и свыше 330 спортивных площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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