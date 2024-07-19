Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Около двух тысяч гектаров территорий благоустроят в Москве по программе реновации. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Программа реновации реализуется комплексно во всех административных кругах столицы. Вокруг новостроек высаживаются деревья и кустарники, обустраиваются места для отдыха и занятий спортом, появляются новые парковые пространства.

На данный момент по реновации в столице возведено уже 314 жилых комплексов. Как добавил Сергей Собянин, рядом с новым жильем построены 480 детских и свыше 330 спортивных площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

