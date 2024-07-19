Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды и ликвидируют последствия осадков. Отмечается, что более 30% месячной нормы осадков выпало в городе в ночь на 19 июля. Наибольшее количество зафиксировано в северо-западном округе и ТиНАО, а также в Зеленограде.



Сколько будут лить дожди в столице и как в городе ликвидируют их последствия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.