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19 июля, 12:15

Общество

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды

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Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за непогоды и ликвидируют последствия осадков. Отмечается, что более 30% месячной нормы осадков выпало в городе в ночь на 19 июля. Наибольшее количество зафиксировано в северо-западном округе и ТиНАО, а также в Зеленограде.

Сколько будут лить дожди в столице и как в городе ликвидируют их последствия? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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