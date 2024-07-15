Собянин назвал общественные пространства, которые будут благоустроены в ЮЗАО

В ЮЗАО Москвы продолжают благоустраивать территорию. В 2024 году обустроят пешеходный маршрут от станции метро "Беляево" до Битцевского леса, в Котловке откроют спортивный кластер, а в Ясеневе позаботятся о комфортных условиях для спорта и досуга жителей 15-го микрорайона. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Как изменится данный округ столицы после благоустройства? Подробнее о предстоящих преображениях – в эфире телеканала Москва 24.