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Новости

15 июля, 17:30

Новости

Собянин назвал общественные пространства, которые будут благоустроены в ЮЗАО

Собянин назвал общественные пространства, которые будут благоустроены в ЮЗАО

Новости часа: "Достоевская" станет первой за 70 лет новой станцией Кольцевой линии

Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии

Новости часа: станцию "Достоевская" начали строить на Кольцевой линии

Собянин: началось строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Новости часа: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Мэр Москвы: инвесторы отреставрировали 12 помещений в исторических зданиях

Новости часа: Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-западе Москвы

В ЮЗАО Москвы продолжают благоустраивать территорию. В 2024 году обустроят пешеходный маршрут от станции метро "Беляево" до Битцевского леса, в Котловке откроют спортивный кластер, а в Ясеневе позаботятся о комфортных условиях для спорта и досуга жителей 15-го микрорайона. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Как изменится данный округ столицы после благоустройства? Подробнее о предстоящих преображениях – в эфире телеканала Москва 24.

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