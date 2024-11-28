The Sacramento Bee: американец отсудил 412 млн долларов из-за ненужных инъекций в пенис

Фото: 123RF/okssi68

В штате Нью-Мексико суд присудил 66-летнему американцу 412 миллионов долларов по иску к клинике, где он получил неправильное лечение, приведшее к импотенции, сообщает The Sacramento Bee.

По информации издания, в 2017 году мужчина обратился в клинку NuMale для назначения заместительной терапии тестостероном и снижения веса. Однако там ему поставили неверный диагноз, после чего предложили пройти дорогостоящий курс лечения.

Назначенная терапия предполагала имплантацию тестостероновых гранул, а также инъекции в пенис, которые пациент должен был делать дома. Но спустя какое-то время американец понял, что ему не помогает лечение, и вновь обратился в медцентр.

В клинике, в свою очередь, настояли на продолжении инъекций и отправили американца домой с "вызванной лекарствами" эрекцией. Вскоре мужчине понадобилась срочная операция, так как эрекция долгое время не проходила.

Сторона защита подчеркнула, что теперь их клиент "импотент и не может испытывать эрекцию, не может мочиться стоя, у него необратимый фиброз полового члена".

Один из адвокатов американца Кит Бруно добавил, что решение присяжных "убедительно свидетельствует, что поставщики медицинских услуг не могут ставить прибыль выше благополучия пациентов и не быть привлечены за это к ответственности".

В свою очередь, президент клиники Брэд Палубицки заявил, что сейчас медцентр сосредоточился на оказании "ответственной медицинской помощи пациентам", поддерживая при этом строгий стандарт безопасности.

Ранее американский хирург из Флориды Томас Шакновски удалил пациенту печень вместо селезенки, совершив третью врачебную ошибку, из-за чего временно лишился лицензии на медицинскую практику. На операции в августе врач положил на стол печень мужчины и сказал коллегам, что успешно удалил селезенку. После этого у пациента началось обильное кровотечение, и он скончался.