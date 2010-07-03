Эксперт рассказала, можно ли доверять дешевым лекарствам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Специалисты пояснили, можно ли доверять дешевым лекарствам – так называемым дженерикам – и почему одни лекарства стоят 1000 рублей, а другие, аналогичные по действию, в разы меньше. Об этом рассказала директор сети аптек Ирина Железняк, передают "Дни.ру".

Дженерик – это скопированный препарат, совпадающий с оригинальным по объему действующего вещества и влиянию на организм. Оригиналы производятся крупными фармацевтическими компаниями. Разработка и внедрение нового такого препарата на рынок обходится корпорациям в сотни миллионов долларов и занимает по времени около 20 лет.

Потом на лекарство получают патент на 10–15 лет, и по окончании патента другие производители могут начать выпускать схожий препарат – это и будет дженерик. Их дешевая стоимость объясняется тем, что они производятся при помощи действующего вещества оригинального лекарства, и благодаря этому можно избежать затрат на создание новых лечебных молекул.

Высокая цена не является признаком качества, утверждает специалист. Кроме того, это не отражается на качестве препаратов. Качественным показателем дженериков служит наличие сертификата GMP (Good Manufacturing Practice) у производителя. Он гарантирует, что лекарства производились в условиях, соответствующих всем требованиям (чистота, температура, влажность).