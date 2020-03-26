В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

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В Кремле надеются, что Россия избежит эпидемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"У нас де-факто эпидемии нет, и мы надеемся, что и не будет, что удастся ее избежать", – сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что государство в любом случае держит ситуацию на контроле и готово к любому сценарию, связанному с распространением коронавирусной инфекции по стране.

"В любом случае государство исходит из того, что, какая бы ни была ситуация, все равно нужно быть готовыми к худшему сценарию, чтобы потом обрадоваться лучшему", – подчеркнул Песков.

Ранее он заявил, что Владимир Путин на фоне распространения коронавируса продолжает работать в обычном режиме, но без участия в массовых мероприятиях.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что работа главы государства осуществляется вне тех критериев, которые указываются в ограничивающих и рекомендательных документах.

При этом он напомнил, что на прошлой неделе сотрудники администрации президента РФ сдали тесты на коронавирус, заверив, что сам также прошел тест.

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, в том числе и в Москве, закрыты образовательные учреждения, учеба теперь проходит в дистанционном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

По последним данным ВОЗ, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось. В России число инфицированных составляет 840 человек. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.

