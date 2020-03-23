Песков рассказал о работе президента на фоне ситуации с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает работать в обычном режиме, но без участия в массовых мероприятиях. Об этом сообщает ТАСС.
"Президент работает. Массовых мероприятий, естественно, никто не проводит и о них не задумываются сейчас – было бы неразумно это делать", – сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что работа главы государства осуществляется вне тех критериев, которые указываются в ограничивающих и рекомендательных документах.
При этом он напомнил, что на прошлой неделе сотрудники администрации президента РФ сдали тесты на коронавирус, заверив, что сам также прошел тест.
Песков также попросил СМИ тщательно отбирать сотрудников, которые будут работать на мероприятиях с участием главы государства. А медиков он, в свою очередь, попросил заранее делать тесты на коронавирус участникам публичных мероприятий.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.
За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.
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