Пенсионный фонд досрочно перевел пенсии и пособия за апрель

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пенсионный фонд России досрочно выплатил пенсии и пособия за апрель, сообщает ТАСС. Денежные операции провели в соответствии с указом президента России Владимира Путина об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Общий объем досрочного финансирования составил 469,2 миллиарда рублей. В них вошли и выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, приуроченные к 75-летию Победы. Кроме того, данная сумма направлена на пенсии, которые должны были перечислить в период с 30 марта по 12 апреля.
С 26 марта в Москве начал действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями. Он продлится до 14 апреля. В связи с этим все пожилые москвичи получат единовременную финансовую помощь в размере 4 тысяч рублей.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что домашний режим сознательно будет соблюдаться людьми старшего возраста, так как речь идет о заботе об их здоровье, которое находится в группе повышенного риска.
Кроме того, в Москве был создан штаб для помощи москвичам старше 65 лет. Для них временно отменили и льготы в московском транспорте, чтоб "уберечь от заразы наших бабушек и дедушек".
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал распространить ограничения, введенные в Москве, на все регионы РФ. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал властям всех субъектов России рассмотреть вопрос о самоизоляции для пожилых людей.
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