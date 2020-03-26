Власти Москвы рассчитывают на сознательность пожилых людей во время самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что пожилые москвичи будут соблюдать предписанный им режим самоизоляции.

Она напомнила, что в рамках мер по обеспечению домашнего режима столичные власти частично заблокировали социальные карты. Ракова подчеркнула, что режим самоизоляции необходим, поскольку пожилые люди находятся в зоне риска, а их дети и внуки могут быть переносчиками заразы.

"Мы очень надеемся, что пожилые граждане будут соблюдать режим самоизоляции, который в Москве по указу мэра сегодня объявлен. Мы очень надеемся, что они у нас будут находиться дома, в лучшем случае на даче, не будут посещать никакие публичные места, массовые, не будут ходить по гостям, минимизируют контакты со своими внуками", – отметила Ракова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Она подчеркнула, что для лиц старше 65 лет предусмотрена выплата размером в 4 тысячи рублей в связи с введением для них домашнего режима. При этом, по словам Раковой, 2 тысячи лица старшего возраста уже получили.

"В инициативном порядке 1,6 миллиона человек вчера на карту получили эти деньги, оставшиеся 2 тысячи мы заплатим, когда убедимся, что по окончании самоизоляции люди ее не нарушали", – отметила Ракова.

С 26 марта для москвичей пожилого возраста вводится домашний режим. Он будет действовать до 14 апреля. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании штаба для помощи москвичам старше 65 лет. На самоизоляцию также переходят люди, страдающие хроническими заболеваниями.

Кроме того, в Москве на период нерабочей недели закрываются предприятия общепита и объекты розничной торговли. Также Собянин распорядился закрыть крупные парки.