В России ожидается снижение размера накопительной пенсии – СМИ

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В России в 2021 году ожидается уменьшение месячной суммы накопительной пенсии. Как сообщает газета "Известия", соответствующий законопроект разработали в министерстве труда и социальной защиты РФ.

Известно, что проект закона назван "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2021 год". В нем сообщается, что в следующем году срок расчета по выплате накопительной части пенсии будет увеличен с 258 до 264 месяцев.

На данный срок будет разделена сумма накоплений россиян, которую они будут получать при выходе на пенсию. Таким образом, в 2021 году ежемесячная выплата составит 378 рублей вместо 387 рублей в нынешнем году.

В Минтруде отметили отсутствие рисков того, что граждане РФ не успеют получить накопительную пенсию. В ведомстве напомнили, что россияне могут забрать ее единовременно в полном объеме или передать по наследству.

Срок выплат накопительных пенсий ежегодно повышается, начиная с 2016 года. За прошедший период он вырос уже на 30 месяцев.

Ранее правительство РФ продлило выплату пенсий россиянам за границей. Положенные денежные средства будут поступать на счета граждан России до 1 июля.