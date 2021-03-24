Мосгордума увеличила возраст молодых семей для выплаты при рождении ребенка

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Депутаты Мосгордумы приняли закон об увеличении возраста молодых родителей до 35 лет включительно для выплаты единовременного пособия в связи с рождением ребенка.
Как рассказал председатель комиссии МГД по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов, документом расширяются возрастные рамки категории "молодая семья" в столице.
"30 декабря 2020 года был принят федеральный закон "О молодежной политике в РФ", и, согласно данному закону, возраст молодежи и молодых семей определен до 35 лет включительно. И в целом это соответствует общемировому тренду, например, российские социологи отмечают постепенное повышение возраста рождения первого ребенка с группы 20-летних до 30-летних", – отметил Щитов.
Принятый закон устанавливает меру социальной поддержки семьям, в которых оба родителя не достигли 36 лет, но при этом один из них или оба старше 30 лет, или единственному родителю в возрасте от 30 до 35 лет включительно. Таким семьям за счет бюджетных средств столицы будет выплачиваться дополнительное единовременное пособие в связи с рождением ребенка.
Выплата составляет пять прожиточных минимумов при рождении первого ребенка, семь прожиточных минимумов – при появлении на свет второго ребенка и 10 прожиточных минимумов при рождении третьего и последующих детей.
Предполагается, что в текущем году на эти цели будет потрачено около 1 миллиарда 895 миллионов рублей из резервного фонда. Новая мера социальной поддержки будет действовать с 1 января 2021 года.
Накануне Сергей Собянин утвердил порядок назначения новой денежной выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Право на новую выплату имеют семьи, доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Москве на человека, – 18 тысяч 29 рублей в месяц.
Отмечается, что размер выплаты будет дифференцирован и в зависимости от материального положения семьи может составить 50% от величины прожиточного минимума ребенка – 7 тысяч 791 рубль, 75% – 11 тысяч 687 рублей, 100% – 15 тысяч 582 рубля. Если в семье несколько детей, то выплата будет выплачиваться на каждого отдельно.
Кроме того, в Москве упростили порядок получения социальных выплат семьям с детьми. При подаче заявлений в электронном виде через единый портал госуслуг больше не придется прикреплять сканы и копии документов, подтверждающих право на выплаты.
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